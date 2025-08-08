Herztod beim Wandern: Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist gestorben

Schock-Meldung im österreichischen Fußball. Wie der ORF Oberösterreich am Freitag berichtet, ist der ehemalige ÖFB-Präsident und Ex-Generalsekretär der Energie AG Oberösterreich gestorben. Windtner dürfte beim Wandern auf dem Traunstein einen Herzstillstand erlitten haben. Laut ORF soll das Notarzt-Team noch versucht haben, den 74-Jährigen wiederzubeleben. Vergeblich.

Mehr in Kürze