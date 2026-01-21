LASK kauft Verteidiger: Ex-Barcelona-Talent soll den Zweiten verstärken

"Defensiv sind wir wieder Bombe gestanden", jubelte LASK-Kapitän Sascha Horvath über das 4:1 gegen Jagiellonia Bialystok zum Abschluss des Trainingslagers. Der klare Sieg in der Türkei gegen den Tabellendritten der starken polnischen Liga reiht sich in die jüngsten Erfolge ein: 3:0 im 120-Minuten-Test gegen Young Boys Bern, 2:1 mit dem B-Team gegen ZSKA Sofia.

Und die Siegesserie der Linzer seit der Rückkehr von Trainer Didi Kühbauer war ohnehin ein Top-Thema im Bundesliga-Herbst. Dennoch wird die Dreierkette im 3-4-1-2-System noch einmal verstärkt.

Alternative zu drei Stammkräften

Denn neben den Stammkräften Andrade, Tornich und Cisse (der im Sommer zu Aston Villa wechselt) wird es in der Innenverteidigung knapp.

Der LASK kauft Xavier Mbuyamba vom niederländischen Erstligisten Volendam, der Vertrag läuft bis 2028.

Der 24-Jährige war regelmäßig im Einsatz und kann auf eine spannende Zeit davor verweisen: 2019 holte Barcelona den Niederländer, danach ging es zu Chelsea.