LASK nach Gala: "Wir wollen weiterwirbeln in Europa"

Gesetzt

Bei der Auslosung am Montag (13.00 Uhr) in Nyon sind die Athletiker jedenfalls gesetzt und können somit - wie Meister Salzburg - im Sechzehntelfinale nicht auf einen anderen Gruppensieger sowie einen vier besten Gruppendritten der Champions League treffen. Mögliche Gegner im Februar sind etwa Wolfsburg mit Ex-LASK-Trainer Oliver Glasner, Eintracht Frankfurt mit Coach Adi Hütter, AS Roma, Wolverhampton, Getafe, FC Kopenhagen, APOEL Nikosia, FC Brügge, Olympiakos Piräus, Glasgow Rangers, Schachtjor Donezk oder Bayer Leverkusen.

"Es gibt keinen Wunsch", betonte Ismael, der den LASK im Sommer übernommen hatte. "Ich glaube, wir sind schon über dem Soll, was wir erreicht haben. Wir werden uns freuen, wir werden das genießen." Michorl: "Im Sechzehntelfinale werden wir wieder der Außenseiter sein, aber im Fußball ist viel möglich. Wir werden natürlich versuchen, eine Runde weiter zu kommen."

Der Mittelfeld-Regisseur hatte Trauner das 1:0 am Donnerstag mustergültig per Eckball serviert. "Die Standards kommen einfach gut. Wir überlegen uns einfach immer was", erklärte der Torschütze dazu. "Es freut mich natürlich, dass ich wieder einmal ein Tor gemacht habe." Auch für ihn gebe es kein Wunschlos, was das Sechzehntelfinale betrifft: "Egal, wer jetzt kommt - wir werden versuchen, dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Schauen wir einmal, gegen wen wir antreten dürfen."