LASK-Goalie Schlager: "Das Jahr war schon crazy"

Harte Arbeit lohnt sich. Ein Motto, das für Sie und auch den LASK gilt?

Konsequente Arbeit, Leidenschaft und Zusammenhalt, das gilt für den ganzen Verein. Mit Liebe zum Beruf ist alles möglich.

Kann nach diesem Jahr 2020 überhaupt besser werden?

Auch wenn es schwer wird, wir sind noch nicht am Ende der Reise. Es war ein Jahr der Superlative mit Momenten, die wir alle nicht vergessen werden, wahrscheinlich für den Rest des Lebens nicht. Aber unser Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft.

Welche Ziele haben Sie für das Jahr 2020?

Als Spieler weiß man, dass immer mehr geht, du adaptierst immer deine Ziele. Wenn ich das auf meine Position beziehe und mir die Top-Torhüter anschaue, dann habe ich in allen Bereichen noch sehr viel Luft nach oben. Mein Ziel ist es, hart zu arbeiten, in den Feinheiten besser und generell noch ruhiger zu werden. Als Mensch habe ich gelernt, dass man sich nicht stressen muss. Man muss vielmehr mit einer gewissen Lockerheit an die Arbeit gehen.

Lockerheit auf der einen Seite, der Druck im Profi-Fußball andererseits. Wie funktioniert dieses Wechselspiel?

Ich bin von Haus aus ein positiver Typ, das habe ich in mir. Dennoch treibt mich der innere Druck an. Aber das ist doch genau das, was dich als Sportler ausmacht. Ich versuche aus jeder Partie etwas mitzunehmen, das ich beim nächsten Mal besser machen kann. Ich arbeite auch mit einer Mentaltrainerin zusammen, wo ich einfach all diese Dinge verarbeiten kann. Es ist ein Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung. Und es geht auch darum immer wieder neue Ziele zu definieren, was gar nicht so einfach ist.