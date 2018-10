KURIER-Noten: Der Musterschüler machte den Unterschied

Marko Arnautovic

An vorderster Front agierter er topmotiviert, aber in vielen Situationen glücklos, wie bei einem indirekten Freistoß oder zwei Schüssen. Ließ sich nicht entmutigen und wurde mit dem schönen Tor zum 1:0 belohnt. In letzter Minute schob er den Ball am langen Eck vorbei. Der West-Ham-Legionär war der beste Österreicher und machte am Ende auch den Unterschied aus. Note: 1