Krisenklub FC Wacker in der Tiroler Liga weiter ohne Sieg

Die Heimpartie gegen den SC Mils - keine 15 Autominuten von Innsbruck entfernt - lockte bei strömendem Regen mehr als Tausend Zuschauer ins Tivolistadion. Der erste Sieg in der Viertklassigkeit blieb dem FC Wacker allersdings verwehrt. Nachdem Hamza Ech Cheich die Gastgeber in der 32. Minute in FĂŒhrung gebracht hatte, glich Zauner noch vor der Pause fĂŒr die GĂ€ste per Elfmeter aus.

Wacker-Trainer Akif GĂŒclĂŒ hatte mit einem holprigen Start in die Saison schon gerechnet. Erst zwei Wochen vor Ligabeginn war der Tiroler zum Cheftrainer ernannt worden, vor dem Auftaktspiel in Kirchbichl reichte die Zeit nur fĂŒr sechs gemeinsame Trainingseinheiten. "Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich alle Spieler richtig beim Namen genannt habe", sagt GĂŒclĂŒ. "Wir mĂŒssen schauen, dass wir im Winter in TuchfĂŒhlung zu den Top 5 sind."

In der nĂ€chsten Runde wartet das AuswĂ€rtsspiel in Ebbs. Im Tiroler Cup haben die Innsbrucker durch das 4:0 in Axams die erste Runde ĂŒberstanden und treffen nun auf Hippach.