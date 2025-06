Klub-WM und Gold Cup in Trumps USA: Angst vor der Razzia im Stadion

Die spanischsprachige Ausgabe des Miami Herald berichtet nun, unter den Hispanics, also den Migranten mit lateinamerikanischen Wurzeln, die Furcht wachse, dass „sie ein Spielbesuch in Gefahr bringt“. NBC News berichtete, dass die wegen ihrer Razzien bei den Migranten gefürchtete Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) bekannt gab, dass sie ebenfalls Teil des Sicherheitsteams der Klub-WM sein werde. Die Behörden empfehlen, dass „alle Nicht-US-Staatsbürger einen Nachweis ihres rechtlichen Status mit sich führen sollten“. Anders ausgedrückt: Wer ins Stadion geht und seinen legalen Aufenthaltsstatus nicht sofort nachweisen kann, dem droht die Festnahme.

Politisch überschattet wird auch der Auftakt der Klub-WM, die in der Nacht auf Samstag in Miami von Messi-Klub Inter Miami und dem ägyptischen Spitzenklub Al Ahly eröffnet wird. Gespielt wird im Hard Rock Stadium.

Die Meldungen sorgen in Miami, einer Latino-Hochburg, für Unruhe in den betroffenen Communitys. Rosie Cordero-Stutz vom lokalen Sheriff-Büro Miami-Dade, versucht die Ängste zu entkräften: „Wir sind für die Sicherheit im Stadion während der FIFA Klub-WM verantwortlich“, sagte Cordero-Stutz gegenüber dem Sender CBS mit Blick auf die Razzien gegen Einwanderer: „Wir arbeiten zwar mit unseren staatlichen und lokalen Partnern zusammen, aber das ist an diesem Tag nicht unsere Priorität.“