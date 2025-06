So sehr der FIFA-Präsident den neuen Wettbewerb feiert, so sehr wirft er auch Probleme auf.

Bisher wurde das Turnier jährlich mit sieben Mannschaften ausgetragen, ab heuer findet das Turnier alle vier Jahre mit 32 Teams statt. Am Sonntag (2 Uhr) fällt in den USA der Startschuss . Neben dem Titel winkt auch eine neugestaltete Trophäe – auf der zwar noch kein Sieger eingraviert ist, dafür aber Infantino selbst gleich zweimal mit seinem Namen und seiner Unterschrift verewigt wurde.

Die Erweiterung bedeutet für die Spieler eine zusätzliche Belastung in einem ohnehin prall gefüllten Kalender . Durch nationale Ligen, internationale Wettbewerbe und Länderspiele sind die Profis körperlich und mental stark gefordert . Die zusätzlichen Reisen über mehrere Zeitzonen bei kaum vorhandenen Erholungsphasen verschärfen die Lage weiter.

Finanzielle Kluft wird immer größer

Wirtschaftlich droht die Klub-WM die Schere im Profifußball noch weiter zu öffnen. Neben der FIFA profitieren nämlich vor allem die 32 teilnehmenden Vereine. Der Weltverband schüttet rund 924 Millionen Euro an Preis- und Antrittsgeldern aus. Manchester City etwa erhält allein für die Teilnahme 33,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Das Antrittsgeld in der Champions League liegt bei 18 Millionen Euro.

Sportlicher Erfolg wird zusätzlich honoriert: Der Gewinn der Klub-WM könnte bis zu 100 Millionen Dollar in die Vereinskasse spülen. Dieses Finanzvolumen verschafft den Topklubs einen noch größeren Vorsprung – was die finanzielle Kluft in nationalen Ligen weiter vergrößert.