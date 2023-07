Klaus Mitterdorfer vor Kür zum neuen ÖFB-Präsidenten

Beim größten heimischen Sportfach-Verband kommt es am Samstag in Salzburg zu einer seit langem geplanten Rochade auf dem Präsidentensessel. Im Rahmen der Außerordentlichen Bundeshauptversammlung des ÖFB wird Klaus Mitterdorfer zum neuen Chef gekürt, auf den Kärntner hatte sich der ÖFB-Wahlausschuss bereits Ende April festgelegt. Mitterdorfer tritt die Nachfolge von Interimsboss Johann Gartner an, der wiederum nach dem Abgang von Gerhard Milletich eingesprungen ist.

