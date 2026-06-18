Kanada gegen Katar live: So steht es beim WM-Spiel

Spielt Bayern-Profi Alphonso Davies oder nicht? Sein Tempo und sein Spielwitz wurden beim Remis von Kanada zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen Bosnien schmerzlich vermisst. Auf das Team von Trainer Jesse Marsch warten nun zwei Spiele in Serie in Vancouver. Bei einem möglichen Gruppensieg wäre auch das Sechzehntelfinale dort.

Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen die Schweiz hat Katar eine Außenseiterchance auf das Weiterkommen. Gegen den Gastgeber tritt die Mannschaft von Julen Lopetegui erneut ohne Druck an. Schon das nächste Remis dürfte helfen. Dementsprechend defensiv werden die Asiaten wohl ins Spiel gehen.

Anpfiff ist um 0 Uhr (live ORF).