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Fußball-WM 2026

Kanada gegen Bosnien-Herzegowina live: So steht es beim WM-Spiel

Der zweite Tag bei der Fußball-WM 2026 startet mit dem Duell Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (21 Uhr/ live ORF). Verfolgen Sie hier das Spiel live.
12.06.2026, 19:00

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Der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist gefallen. Der erste Spieltag der Gruppe A ist beendet. Um 21 Uhr (live ORF) geht es weiter mit dem ersten Spieltag der Gruppe B: Co-Gastgeber Kanada trifft auf Bosnien-Herzegowina.

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Austragungsort ist das BMO Field in der kanadischen Stadt Toronto.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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