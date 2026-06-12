Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kanada gegen Bosnien-Herzegowina live: So steht es beim WM-Spiel
Der zweite Tag bei der Fußball-WM 2026 startet mit dem Duell Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (21 Uhr/ live ORF). Verfolgen Sie hier das Spiel live.
Der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist gefallen. Der erste Spieltag der Gruppe A ist beendet. Um 21 Uhr (live ORF) geht es weiter mit dem ersten Spieltag der Gruppe B: Co-Gastgeber Kanada trifft auf Bosnien-Herzegowina.
Austragungsort ist das BMO Field in der kanadischen Stadt Toronto.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
Kommentare