Juventus verbuchte satten Verlust von 254 Mio. Euro

Der Verein ist derzeit Achter in der italienischen Meisterschaft. Ein Grund fĂŒr die schwachen wirtschaftlichen Zahlen ist der fehlende sportliche Erfolg. Juve hatte in der vergangenen Saison erstmals seit einem Jahrzehnt keine TrophĂ€e gewonnen. Bereits im Vorjahr hatte der Nettoverlust 209 Mio. Euro betragen. Laut dem Verein, der sich im Besitz der italienischen Familie Agnelli befindet, leidet Juventus weiterhin unter den Auswirkungen der Coronapandemie. So haben die Ticketeinnahmen noch nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht.