Im Livestream: Jürgen Klopp wird bei Red Bull vorgestellt

Seit 1. Jänner ist Trainer-Legende Jürgen Klopp als Head of Global Soccer für Red Bull tätig. Am heutigen Dienstag wird der 57-Jährige offiziell im Rahmen einer Pressekonferenz (Beginn ist um 14 Uhr) in Salzburg vorgestellt .

Wird Klopp als Schatten-Trainer fungieren?

In seiner neuen Funktion wird Klopp für die Clubs in Leipzig, Salzburg, New York, Brasilien und Japan zuständig sein. Zudem hält das Getränkeunternehmen Minderheitsanteile an Paris FC und Leeds United.

Am Samstag verfolgte der frühere Liverpool-Coach mit Red Bulls Technischem Direktor Mario Gomez bereits den 1:0-Sieg des französischen Zweitligisten Paris FC gegen Amiens im Stadion. Einen Tag später saß das Duo in Leipzig auf der VIP-Tribüne.

Leipzig-Trainer Marco Rose hofft unterdessen für sich und seine Trainer-Kollegen im Red-Bull-Kosmos, dass Klopp nicht als eine Art Schatten-Trainer fungiert. „Es wäre wichtig, wenn wir an den Standorten täglich unsere Arbeit machen können, ohne dass wir ständig schauen, was macht Jürgen Klopp. So versteht er seine Rolle auch nicht, glaube ich“, sagte der frühere Salzburg-Trainer.