Jürgen Klopp wieder Trainer von Liverpool? "Theoretisch möglich..."

Jürgen Klopp schließt eine Rückkehr als Trainer des FC Liverpool nicht komplett aus. „Ich habe gesagt, dass ich nie wieder eine andere Mannschaft in England trainieren werde. Das heißt also, wenn es dann Liverpool ist … ja. Theoretisch ist es möglich“, sagte der 58 Jahre alte Fußballchef der Red-Bull-Gruppe in dem Podcast „The Diary Of A CEO“. Klopp war im vergangenen Jahr bei den Reds zurückgetreten und hatte danach mehrfach betont, vorerst nicht mehr als Trainer arbeiten zu wollen.

Seit Jahresbeginn amtiert er als sogenannter Global Head of Soccer für Red Bull und ist in dieser Funktion unter anderem für Bundesligist RB Leipzig mitverantwortlich. Unter Klopp-Nachfolger Arne Slot holte Liverpool in der vergangenen Saison auf Anhieb die 20. Meisterschaft. Aktuell käme für Klopp ein Trainer-Comeback ohnehin nicht infrage: „Ich bin 58, das heißt, ich könnte die Entscheidung in ein paar Jahren treffen, ich weiß es nicht. Muss ich die Entscheidung heute treffen? Dann werde ich nicht mehr als Trainer arbeiten“, sagte er.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / JAKUB PORZYCKI

„Aber Gott sei Dank muss ich das nicht tun. Ich kann einfach abwarten, was die Zukunft bringt.“ Ohne das tägliche Fußball-Geschäft kann Klopp offenbar gut leben. „Ich vermisse das Coaching nicht, ich vermisse es nicht, zweieinhalb oder drei Stunden im Regen zu stehen, ich vermisse es nicht, viermal, dreimal pro Woche zu Pressekonferenzen zu gehen oder zehn bis zwölf Interviews pro Woche zu geben“, sagte der frühere Bundesliga-Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund.