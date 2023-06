Jubel im Rekordspiel: Superstar Ronaldo schießt Portugal zum Sieg

Altmeister Cristiano Ronaldo hat sein 200. Länderspiel für Portugal mit einem Tor veredelt. Beim 1:0-Erfolg in Island erzielte der 38-Jährige am Dienstag im Finish (89.) seinen 123. Länderspieltreffer und sorgte dafür, dass Portugal in EM-Qualifikationsgruppe J mit 12 Punkten makellos an der Spitze thront. In Österreich-Pool F blieb Belgien mit einem glanzlosen 3:0 (2:0) in Estland dem rot-weiß-roten Leader mit drei Punkten Rückstand auf den Fersen.

