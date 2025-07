Gedenken an Jota: Emotionale Szenen vor Liverpool-Test

Mit einem emotionalen Gedenken hat Liverpool vor dem ersten Testspiel der neuen Saison an den verstorbenen Profi Diogo Jota und seinen Bruder André Silva erinnert. Vor dem Anpfiff der Partie gegen Preston North End wurde die Vereinshymne „You'll Never Walk Alone“ gesungen. Währenddessen trat Preston-Kapitän Ben Whiteman auf den Rasen und legte einen blau-weißen Blumenkranz vor den Fans nieder. Bei einer anschließenden Schweigeminute wurde auf Stadionbildschirmen mit Bildern an die Brüder erinnert. Spieler und Fans rangen dabei sichtlich um Fassung. Beide Mannschaften traten im Deepdale-Stadion mit Trauerflor an.