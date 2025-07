Lionel Messi baut die Serie aus: Der fünfte Doppelpack

Lionel Messi kann es nicht lassen. Der Argentinier traf beim 2:1-Sieg von Inter Miami gegen Nashville in der Major League Soccer erneut doppelt – zum fünften Mal in Serie! Damit baute der 38-Jährige seinen Doppelpack-Rekord aus. Zu verdanken hatte Messi dies auch einem groben Fehler von Nashvilles Tormann Joe Willis. Dieser spielte Messi den Ball direkt zu, woraufhin dieser das 2:1 erzielte (62.). In der ersten Hälfte hatte er bereits einen Freistoß im Tor versenkt.