Fußball

Rückkehr nach Portugal? Job für Starcoach Mourinho in Aussicht

Jose Mourinho könnte bei Benfica landen
Benfica trennte sich nach der 2:3-Niederlage gegen Karabach Agdam von Trainer Bruno Lage. Mourinho soll einspringen.
17.09.25, 11:22
Kommentare

Jose Mourinho steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr zu Portugals Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Nach der 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan hatte Benfica sich noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt. In den Stunden danach soll Mourinho bereits seine Zustimmung gegeben haben.

Viele Tore und eine Sensation in der Champions League
Champions League: Die Bayern wollen nicht wieder in die Strafrunde

Mourinho hatte Benfica bereits kurzzeitig im Jahr 2000 als Nachfolger von Jupp Heynckes trainiert. Der 62-jährige Starcoach hatte zuletzt für Fenerbahce Istanbul gearbeitet. Nachdem er im Play-off zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn freigestellt. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mourinho nach über 20 Jahren im Ausland nach Portugal zurückkehren wird.

(kurier.at, Agenturen, AHei)  | 

Kommentare