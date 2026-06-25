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Fußball-WM 2026

Japan gegen Schweden live: So steht es beim WM-Spiel

Für Japan geht es im Duell mit Schweden (1 Uhr/ live ORF) um den Gruppensieg. Die Skandinavier benötigen noch wichtige Punkte für ein sicheres Weiterkommen.
26.06.2026, 00:30

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FBL-WC-2026-MATCH36-TUN-JPN

Japan geht mit vier Punkten aus zwei Spielen entspannter ins Duell als die Schweden (1 Uhr/ live ORF). Die Hoffnungen im Sturm ruhen dabei wieder auf Ayase Ueda, der gegen Tunesien mit einem Doppelpack glänzte. Die Mannschaft wirkt taktisch stabil, auch wenn Trainer Hajime Moriyasu ein paar Änderungen in der Startelf vornehmen könnte.

Für die Schweden ist die Fußball-WM 2026 bislang ein großes Auf und Ab: Auf die 5:1-Gala gegen Tunesien folgte der 1:5-Absturz gegen die Niederlande. Welches Gesicht zeigt die Mannschaft um die Stürmerstars Viktor Gyökeres und Alexander Isak gegen Japan? Für das Drei-Kronen-Team geht es auch ums sichere Weiterkommen für die K.o.-Runde.

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