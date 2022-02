Jaissle nach dem 1:1: "Fahren mit breiter Brust nach München"

Das Tor zum 1:1 von Kingsley Coman in der 90. Minute schmälerte die Zuversicht der "Bullen" vor dem Rückspiel am 8. März keineswegs. Durch den Wegfall der Auswärtstorregel geht es in München beim Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League wieder bei Null los.