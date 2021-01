Italien-Legionär Svoboda: Premierentor in der Serie B

Nachdem er in den ersten elf Runden nur zwei Minuten zum Einsatz gekommen war, stand Michael Svoboda zuletzt mehrmals in Folge in der Startelf des Traditionsvereins, bei dem in der Vergangenheit auch schon Robert Ibertsberger und Michael Konsel unter Vertrag standen.

Nun gelang dem 22-Jährigen auch sein erster Treffer im Trikot von Venezia. Im Heimspiel gegen Pisa, wo mit Robert Gucher ein Österreicher sogar die Kapitänsbinde trägt, erzielte Svoboda kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich zum 1:1.

In der Tabelle liegt Venezia an siebenter Position, Pisa ist auf Rang zwölf.