Irak gegen Norwegen live: So steht es beim WM-Spiel

Als klarer Außenseiter geht der Irak in die Fußball-WM 2026. Die Gruppe könnte mit Frankreich, Senegal und Norwegen kaum schwerer sein. Letztere sind zugleich auch der erste Gruppengegner des Irak und könnten mit Stars wie Erling Haaland und Martin Ødegaard bei der Endrunde für eine Überraschung sorgen.

Anpfiff ist um 0 Uhr (live ORF).