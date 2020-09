Hofmann bis Skocik: Erfolgsgeschichten der Fußball-Jungfrauen

Stessl war der erste Trainer, der einen österreichischen Klub (Austria 1978) bis ins Europacupfinale führte. Der Steirer war die personifizierte Gelassenheit. Schiedsrichter schätzten ihn mehr als mancher Boulevard-Journalist. Trotzdem setzte er sich auch in Südeuropa (Portugal, Griechenland) durch. Nach seiner Heimkehr mit Stationen in Graz, Wien (neuerlich Austria) und Salzburg verbrachten „fast 10.000 Jugendliche“ ihre Ferien in den Hermann-Stessl-Nachwuchscamps. Nur heuer stand Corona-bedingt der Betrieb still. „Ich könnte es mit meinem Gewissen nicht verantworten, wenn sich auch nur einer in meinen Camps infiziert.“

Auch Skocik könnte wie Stessl als Mittsechziger der Öffentlichkeit verkauft werden, so unverändert g’sund sieht er aus. Dabei hat der stets freundliche einstige National- und Rapid-Meisterspieler eine aufregende Trainerkarriere hinter sich, die ihn bis nach Saudi-Arabien, auf die Kanaren und nach Griechenland führte.

Der soeben zu PAOK Saloniki gewechselte Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab wird bestätigen, welch guten Ruf Skocik in Saloniki noch heute genießt. Zumal Skocik PAOK zu einem von nur drei Meistertiteln in der Klubhistorie verholfen hatte.