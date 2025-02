Nach Hoffenheims 0:4: Der nächste Spieler explodiert

Wenige Wochen nach Stürmer Andrej Kramaric äußerte sich mit Dennis Geiger am Samstag nach der 0:4-Heimpleite gegen Union Berlin ein weiterer langjähriger Profi kritisch über die Transferpolitik des kriselnden Bundesligisten. „Wir geben 90 Millionen aus. Wievielter sind wir? Viertletzter“, sagte Geiger auf Sky. „Das kann natürlich nicht sein.“ Ilzer will wie bei Kramaric, bei dem Schicker von der Ausräumung von „Missverständnissen“ gesprochen hatte, vorerst von einer Bestrafung des Mittelfeldmannes absehen. „Ich habe das Interview nicht gehört“, betonte der Steirer. „Es zählt für mich, was zeigt er mir im Training, was zeigt er mir im nächsten Spiel.“