Hoffenheims Prass: "Ich glaube, man darf es Traumtor nennen"

Trainer Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim haben ihren Höhenflug in der deutschen Fußball-Bundesliga am Dienstag auch dank eines Tores von Österreichs Teamspieler Alexander Prass fortgesetzt. Mit einem 2:0-Erfolg bei Werder Bremen, dem vierten Sieg en suite, verteidigte man trotz fast 40-minütiger Unterzahl Rang drei erfolgreich.

Alexander Prass: „Es ist ein sehr gutes Gefühl, endlich getroffen zu haben. Ich glaube, man darf es ein Traumtor nennen. Wir müssen einfach so weitermachen und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Wir müssen uns vor niemandem verstecken. Wir versuchen, in jedem Spiel die volle Energie auf den Platz zu bringen. Das Wichtigste ist, dass jeder voll mitzieht. Da sind wir auf einem sehr guten Weg.“ Christian Ilzer: „Wir haben viel Momentum. Das kreiert man, wenn man einen guten Teamspirit hat und viel für das Ziel opfert.“

Im Nachtragsspiel der 16. Runde brachte Prass mit seinem ersten Tor für die Kraichgauer überhaupt (44.) seinen Klub auf die Siegerstraße. Kurz nach Rot für Wouter Burger (52.) sorgte Grischa Prömel (54.) für den Endstand. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Prass' ÖFB-Teamkollege Romano Schmid (63.) wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung annulliert. Die Bremer, bei denen Marco Friedl gesperrt fehlte und nach einer Stunde Marco Grüll eingewechselt wurde, liegen damit weiter nur drei Punkte vor der Abstiegszone.