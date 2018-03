Heimfans im Gästesektor: Rapid umgeht Sperre gegen St. Pölten

Allerdings dürfen nicht alle Rapid-Anhänger in den Gästeblock - der Rekordmeister stellt einige Auflagen in Verbindung mit den Sonderkarten: "All jene Abonnenten, die von der Sektorensperre betroffen und welche gleichzeitig auch Mitglied sind sowie in der Spielsaison 2017/18 bei bisher zumindest 12 Bundesligaheimspielen im Allianz Stadion mit dabei waren", so Rapid weiter, können um 12 Euro eine Karte für den Gästesektor erwerben.