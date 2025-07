Großer Hype in Grödig: Superstar Ronaldo kam, sah, traf – und reist wieder ab

Es war eine Premiere . Und gleichzeitig auch ein Abschied. Cristiano Ronaldo , Fußball-Star, nein eigentlich schon Fußball-Legende, spielte mit frischen 40 Jahren das allerste Mal in Österreich (bei der EURO 2008 spielte Portugal in der Schweiz). Genauer gesagt in Grödig, wo sein saudi-arabisches Team Al-Nassr im Rahmen des Trainingslagers in Saalfelden gegen den französischen Ligue-1-Klub Toulouse antrat.

Und das bei schönstem Fußball-Wetter. Und damit wären wir bei einem anderen Thema gelandet. Bei jenem, der als offizieller Grund gilt, warum Al-Nassr das Trainingslager in Saalfelden schon am Donnerstag abbricht – vier Tage früher als geplant. Al-Nassr war es einfach zu nass. Regen bestimmte die Zeit, kalte Duschen waren beim Training ständige Begleiter.

Was so wunderschön begann, entwickelte sich für Al-Nassr und vor allem für Ronaldo zum Albtraum. Der Superstar wurde am 24. Juli mehr als herzlich empfangen. Obwohl seine Arbeitskollegen vom arabischen Klub Al-Nassr, die bereits am 20. Juli eingetroffen waren, auch keine Badkicker sind (so spielten in Grödig auch Sadio Mané oder Neuzugang João Felix), waren die Kameras alle auf den Portugiesen gerichtet, der zu den Allergrößten seiner Berufsgruppe zählt.

Überdosis Hollywood

Die vergangenen Tage hatten Hollywood-Charme im Salzburgerland. Zu viel Hollywood-Charme. Das Teamhotel wurde von Hunderten Ronaldo-Fans belagert, wer bekommt schon Ronaldo sonst hautnah zu Gesicht? Manche Anhänger wurden aber ein Stück zu aufdringlich. Die Krone berichtete, dass einige Kinder mehrfach an die Tür von Ronaldos Hotelsuite geklopft haben sollen.