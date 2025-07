Eigenes Securityteam für Ronaldo in Saalfelden

Der Klub nahm vor knapp zwei Wochen in Saudi-Arabien die Vorbereitung auf. In Saalfelden wird unter massiver Abschottung auf dem hoteleigenen Platz trainiert. Ronaldo kommt in Begleitung eines eigenen Securityteams, das dafür Sorge trägt, dass der Portugiese nicht von Fans bestürmt wird. Fischer geht davon aus, dass der Portugiese und seine Klubkollegen relativ unbehelligt ihr sportliches Programm durchziehen können. „Österreich ist bekannt dafür, dass die Menschen hier die Klubs in Ruhe arbeiten lassen.“ Ronaldo schauen kann man dann voraussichtlich in den Testspielen am 26. Juli in Saalfelden gegen den TSV St. Johann und am 30. Juli in Grödig gegen Toulouse. Für den 2. August ist ein Grödig eine weitere Testpartie angesetzt, Gegner könnte Sheffield United sein. Oliver Glasners Crystal Palace kommt laut Fischer als Sparring Partner definitiv nicht infrage.