Bitter: Cristiano Ronaldo flüchtet aus Österreich

Regen, Regen, Regen: Al Nassr hat genug von der Witterung im salzburgerischen Saalfelden und bricht das Trainingslager bereits am Donnerstag vorzeitig ab. Manche munkeln, dass auch lästige Fans zur Abeise beitrugen. Wer wollte nicht Superstar Cristiano Ronaldo sehen...

Wie die „Krone“ berichtete, schafften es aber anscheinend einige Fans ,sich an den Securitys vorbei Zugang in den Hoteltrakt, wo die saudi-arabische Mannschaft ihre Zimmer hat, zu verschaffen. Sogar an Ronaldos Tür wurde geklopft - der portugiesische Superstar drohte mit der Polizei.

Das Testspiel in Grödig gegen Toulouse am Mittowch soll noch normal stattfinden. Der für Samstag geplante Probegalopp gegen Al-Ahli aus Dubai fällt aber ins Wasser. Die Partie war bereits restlos ausverkauft.