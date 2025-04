Premier League: Zehn Gegentore für Trainer Glasner in zwei Spielen

Crystal Palace hat am Mittwoch in der englischen Fußball-Premier-League mit einem 0:5 gegen Newcastle United die zweite Auswärtsschlappe binnen fünf Tagen kassiert. Inklusive des 2:5 am vergangenen Samstag bei Titelverteidiger Manchester City hat die Truppe des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner in der Fremde nun zehn Tore in Folge erhalten.