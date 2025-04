Eine historische Chance - Rapid will heute Geschichte schreiben

Am Gründonnerstag geht es für die Grünen um ein historisches Highlight. Während die Stimmung in Hütteldorf vor acht Tagen noch besser zum Karfreitag gepasst hätte, wurde seither wieder einmal die Schnelllebigkeit im Fußball, besonders bei Rapid, vorgelebt: Zuerst der 1:0-Kampfsieg im Viertelfinal-Hinspiel in Stockholm, dann der 2:0-Erfolg im Wiener Derby.