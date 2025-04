Vor ManCity gegen Crystal Palace: Guardiola "bewundert" Glasner

Trainer Oliver Glasner könnte mit seinen hoch fliegenden „Adlern“ Englands Fußball-Meister Manchester City den nächsten Tiefschlag versetzen. Die Darbietungen von Crystal Palace haben bei Pep Guardiola Eindruck hinterlassen. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die in den letzten zwei Monaten in unglaublicher Form war“, stellte der Star-Trainer vor dem Premier-League-Duell am Samstag fest. „Ich bewundere den Manager, und das Talent in ihrem Kader.“ City steht vor der Eröffnung der 32. Runde (13.30 Uhr MESZ) unter Druck. Als Sechster muss der Champion der vergangenen vier Jahre sogar um die Champions-League-Qualifikation bangen.