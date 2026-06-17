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Fußball-WM 2026

Ghana gegen Panama live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe L der Fußball-WM 2026 treffen in der Nacht auf Donnerstag um 1 Uhr (live ServusTV) Ghana und Panama aufeinander.
18.06.2026, 00:30

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Friendly soccer match Germany vs Ghana

Als große Außenseiter gehen Ghana und Panama in die Fußball-WM 2026. In der Gruppe L erwischten die beiden Nationen mit England und Kroatien kein einfaches Los. Am ersten Spieltag treffen Ghana und Panama nun aufeinander.

Anpfiff ist um 1 Uhr (live ServusTV).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Toronto Stadium (Kanada).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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