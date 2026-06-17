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Ghana gegen Panama live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe L der Fußball-WM 2026 treffen in der Nacht auf Donnerstag um 1 Uhr (live ServusTV) Ghana und Panama aufeinander.
Als große Außenseiter gehen Ghana und Panama in die Fußball-WM 2026. In der Gruppe L erwischten die beiden Nationen mit England und Kroatien kein einfaches Los. Am ersten Spieltag treffen Ghana und Panama nun aufeinander.
Anpfiff ist um 1 Uhr (live ServusTV).
Austragungsort ist das Toronto Stadium (Kanada).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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