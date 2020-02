Gerangel bei der Austria: "Es wird eine harte Entscheidung"

Woche der Wahrheit

Der Trainer hat aber mehr das große Ganze im Blick. „In den vergangenen Wochen haben wir in allen Bereichen einen Schritt nach vorne gemacht.“ Die Mannschaft gab ein rundes Bild ab. Vor allem die Leistungsdichte wurde wie angestrebt vergrößert. Mit Spielern aus dem eigenen Stall.

Es folgt nun die Woche der Wahrheit mit dem Gastspiel am Samstag in Altach. Die Wiener stehen dabei – allein schon aus dem Blickwinkel der Mathematik – unter Siegzwang. Sie müssen in den verbleibenden vier Runden sieben Punkte Rückstand auf den Sechsten Hartberg aufholen, wenn der Sprung in die Meistergruppe gelingen soll. Ohne Sieg in Altach wird dies zu einer Mission Impossible.