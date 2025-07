ÖFB Frauen Cup: Grazer Stadtderby zum Auftakt

Die neue Saison im ÖFB Frauen Cup steht in den Startlöchern: 31 Teams nehmen heuer am wichtigsten Pokalbewerb im heimischen Frauenfußball teil. Am Donnerstagabend wurden im Rahmen der offiziellen Auslosung die Paarungen der 1. Runde gezogen – mit hochkarätigen Begegnungen.

Der amtierende Serien-Cupsieger SKN St. Pölten Frauen geht als großer Favorit ins Rennen. Zum Auftakt zur Mission Titelverteidigung gastieren die Niederösterreicherinnen bei FSG St. Georgen an der Leys.

Vorjahresfinalist FK Austria Wien tritt in der ersten Runde beim SC Rathauskeller Melk an, der in der niederösterreichischen Landesliga beheimatet ist.