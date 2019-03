Zeit zu gehen? Blaszczykowski-Einberufung empört Polen

Nun polarisiert die Frage, ob der EM-und WM-Teilnehmer weiterhin von seinem Onkel einberufen werden sollte. Um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, entschloss sich der zweifache deutsche Meister zur Rückkehr nach Krakau – dort wo ihm vor Jahren der Durchbruch gelang.

Empfangen wurde er in Polens zweitgrößter Stadt als Messias. Wisła ist in finanzielle Schieflage geraten, eine Finanzspritze von Błaszczykowski und zwei Investoren sicherte das vorzeitige Überleben des Traditionsklubs in der Ekstraklasa und wandte einen Zwangsabstieg in die sportliche Bedeutungslosigkeit ab. Fußballromantiker rechnen ihm den Schritt hoch an, auch weil er von seinem Gehalt, eine symbolische Summe von umgerechnet 116 Euro, Tickets für Waisenkinder kauft.

Alternd und alternativlos?

In der höchsten Spielklasse läuft es für den Rückkehrer nicht nach Plan, bisher setzte er nicht viele sportliche Glanzlichter. Das Debüt bei Rekordmeister Górnik Zabrze ging 0:1 verloren, das erste Spiel vor heimischer Kulisse wurde gegen Slask Wroclaw nach seinem Elfmetertor gewonnen, in den folgenden beiden Partien setzte es Niederlagen. Die persönlichen Statistiken sprachen nach vier Spielen eine deutliche Sprache – gegen ihn: nur sieben erfolgreiche Dribblings, ein Torschuss, kein Assist, weniger als die Hälfte gewonnener Zweikämpfe. Am vergangenen Samstag fertigten die Südpolen auswärts Korona Kielce 6:2 ab: Błaszczykowski steuerte einen Treffer bei.

Der Flügelflitzer, in dem Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund einen idealen Spieler für seine Vorstellung von Powerfußball fand, scheint sich langsam wieder an die Ekstraklasa zu gewöhnen - und dürfte, ob in Form oder nicht, für Trainer Brzęczek alternativlos sein. Von den Flügelspielern im Ausland liefert nur Kamil Grosicki vom Championship-Klub Hull City ansprechende Leistungen (drei Tore, fünf Assists). Andere Kandidaten wie Przemysław Frankowski von Chicago Fire und Rafał Kurzawa von Midtjylland setzen die ersten Schritte in neuen Ligen oder spielen in ihren Klubs keine wichtigen Rollen.

In der Ekstraklasa gibt es ebenfalls keine Qual der Wahl. Von sieben Spielern, die zusammengerechnet auf über zehn Vorlagen und Tore kommen, ist nur Bartłomiej Pawłowski Pole. Somit spricht vieles dafür, dass die österreichischen Fans am 21. März im Happel-Oval den polnischen Rekordnationalspieler zu Gesicht bekommen.