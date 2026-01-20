Fußball

Vorletzter WM-Test: Österreich probt am 1. Juni gegen Team aus Afrika

Anfang Juni testet Österreich gegen Tunesien. Schon davor übt das Team von Ralf Rangnick im März gegen Ghana und Südkorea für die WM.
Von Alexander Strecha
20.01.26, 16:04

Der Countdown läuft. Österreich bereitet sich schon intensiv für die WM 2026 im Sommer vor.

Im März geht es nach einem Trainingslager los mit den ersten beiden Testspielen, am 27. März (18 Uhr) in Wien gegen Ghana, am 31. März (20.45 Uhr) gegen Südkorea.

ÖFB-Geheimnis gelüftet: Österreich testet gegen zwei WM-Teilnehmer

Das Aufeinandertreffen mit Tunesien am Montag, 1. Juni 2026 um 20.45 Uhr stellt den letzten Auftritt des Nationalteams vor der WM auf heimischem Boden dar. 

Für den 4. Juni ist die Abreise des ÖFB-Trosses in die USA geplant.

Vor Ort wird ein abschließendes Vorbereitungsspiel stattfinden, Termin und Gegner sind noch offen.

