Trump zu WM-Tickets: "Ich würde diesen Preis nicht zahlen"

850 Euro für das billigste Ticket für das erste WM-Spiel der USA gegen Paraguay. 2.325 Euro für eine Karte der höheren Kategorie. Die absurde Preispolitik bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko sorgt weltweit für Aufsehen. Nun mischt sich sogar US-Präsident Donald Trump ein und wundert sich über die Höhe der Ticketpreise.

2,3 Millionen für 4 Finaltickets „Diese Zahl war mir nicht bekannt“, sagte Trump in einem Interview mit der New York Times. „Ich wäre sicherlich gerne dabei, aber um ehrlich zu sein: Ich würde diesen Preis auch nicht zahlen.“ Die FIFA erntet schon seit längerem heftige Kritik für ihre Preispolitik bei dieser Endrunde. Viele Tickets landen dabei auf dem Zweitmarkt und sorgen für völlig verrückte Summen. Auf einer Wiederverkaufsseite des Weltverbandes waren jüngst vier Tickets für das WM-Finale für je fast 2,3 Millionen Dollar angeboten worden.