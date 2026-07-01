Bitte vom Bundespräsidenten: „Lassen Sie die Kinder länger aufbleiben“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vor dem ersten K.o.-Spiel der österreichischen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM seit 1954 eine ungewöhnliche Bitte.

„Liebe Eltern“, beginnt der 82-Jährige seine Ansprache in einem bei Facebook geteilten Video. Er habe eine Bitte, im Namen der Kinder. „Lassen Sie sie heute, also am Donnerstag, ein wenig länger aufbleiben“, sagte Van der Bellen.