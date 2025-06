WM-Qualifikation: Rumänien bleibt dran, Finnland besiegt Polen

Rumänien bleibt in Österreichs Gruppe H zumindest auf Kurs Richtung Platz zwei. Drei Tage nach der 1:2-Niederlage in Wien holte sich das Team von Trainer Mircea Lucescu in Bukarest einen 2:0-Erfolg über Zypern und zog bei zwei Spielen mehr an Punkten mit Österreich gleich.

Rumänien brach erst kurz vor der Pause durch Florin Tanase den Bann. Just in einer Phase, in der Zypern etwas aufgekommen war, finalisierte der Ehrentorschütze gegen Österreich einen Konter mit dem 1:0 (43.). Dennis Man stellte die Weichen noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf Sieg (45.+2), der nach der Pause nicht mehr in Gefahr geriet.