Vor Österreich gegen Zypern: „Fans sind auf ihre Vereine fokussiert“

Die Favoritenrolle in Linz ist am Samstag klar vergeben. Österreich hat gegen Zypern bisher alle sechs Pflichtspiele gewonnen . Nur beim letzten Vergleich 2005 mussten sich die Österreicher in einem Testspiel mit einem 1:1 begnügen. Das anschließende Elfmeterschießen gewannen die Zyprer – sehr zum Ärger des damaligen ÖFB-Teamchefs Hans Krankl .

Von einem Sieg für Rot-Weiß-Rot geht auch Trainer-Legionär Damir Canadi aus. Der ehemalige Rapid-Coach arbeitet seit knapp einem Jahr bei Enosis Neon Paralimni in der höchsten Liga auf der Mittelmeerinsel. „Zypern wird versuchen, lange ein 0:0 zu halten und dann mit Fortdauer der Partie zum Erfolg zu kommen“, prophezeite Canadi.

Schwächen in der Defensive

Verwundbar sei Zypern vor allem in der Abwehr. „Dort ist die Qualität nicht so hoch wie in der Offensive.“ Gefährlich werden könnten den Österreichern vor allem Flügelspieler Loizos Loizou und Mittelstürmer Andronikos Kakoullis. „Sie haben schon ein paar Kicker, die dem Gegner im Umschaltspiel wehtun können“, warnte Canadi. Zudem habe Zypern durch die Einbürgerung des Brasilianers Fabiano an Qualität gewonnen.