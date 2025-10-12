Schock für Nigerias Nationalteam: Notlandung nach WM-Qualifikation
Schock für die nigerianische Fußball-Nationalmannschaft: Auf der Rückreise vom WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho mussten die Super Eagles wegen eines Risses in der Windschutzscheibe in Angola notlanden.
Der Vorfall ereignete sich nach einem routinemäßigen Tankstopp in Luanda. Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger, sodass der Pilot die Maschine zurück in die angolanische Hauptstadt flog.
Inzwischen sei das Team um die beiden Starstürmer Victor Osimhen und Ademola Lookman sicher in Uyo gelandet, wo am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Benin im Kampf um das WM-Ticket ansteht, teilte der Verband NFF mit.
Die nigerianische Nationalmannschaft hatte am Freitag in Polokwane in Südafrika gegen Lesotho 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die WM-Qualifikation gewahrt. Mit 14 Punkten liegt der dreifache Afrikameister drei Zähler hinter Benin. Zweiter ist Südafrika (15).
Odyssee in Libyen vor einem Jahr
Erst vor einem Jahr war die Reise des Nationalteams von Nigeria in einer Odyssee gemündet. Die Nigerianer waren vor der Afrika-Cup-Partie gegen Libyen mehr als zehn Stunden an einem Flughafen rund 250 km vom eigentlichen Spielort Benghazi entfernt festgesessen.
Berichten von Spielern zufolge soll der Flughafen verlassen gewesen sein, es habe im verschlossenen Wartebereich weder Essen noch Trinken für das nigerianische Team gegeben.
