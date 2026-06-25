Freier WM-Tag: Österreichs Kicker retteten sich nach Malibu
Nach der Rückkehr aus Dallas noch am Montagabend (Ortszeit) gab es für Österreichs Team am Dienstag den gewohnten Regenerationstag. Soll heißen: Jene, die gegen Argentinien mehrheitlich gespielt haben, saßen auf dem Rad und arbeiteten mit den Physiotherapeuten. Für die Reservisten und Joker gab es ein intensives Spielersatztraining.
Freier Tag am Geburtstag
Am Mittwoch bekamen die Spieler dann zum dritten Mal während der WM einen freien Tag. Diesmal fiel er exakt auf den Geburtstag des Kapitäns: David Alaba feierte seinen 34er im Kreise seiner Familie, die seit zwei Wochen in den USA ist.
Andere nutzten die Zeit, um wieder einmal nach Los Angeles zu fahren. In den sozialen Netzwerken sind Bilder und Videos zu sehen, wie etwa Marko Arnautovic, Stefan Posch, Marco Friedl oder Phillipp Mwene mit E-Bikes in Malibu, Santa Monica oder am Venice Beach unterwegs waren.
Am Donnerstag hatten die ÖFB-Stars statt Sand wieder Rasen unter den Füßen. Nach dem Training – es könnte das letzte in Santa Barbara gewesen sein – plante das Team nach Kansas City zu fliegen, wo am Freitag das Abschlusstraining stattfindet und am Samstagabend (Ortszeit 21 Uhr; MESZ: Sonntag 4 Uhr) Algerien wartet.
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