Fußball-WM: Ein ÖFB-Gegner verlor, ein anderer überrascht

Österreichs erster Gegner bei der WM hat in der Vorbereitung auf die Endrunde eine klare Niederlage kassiert. Jordanien musste sich der Schweiz mit 1:4 geschlagen geben. Embolo, Xhaka (jeweils per Elfmeter) und Ndoye sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse, nach Seitenwechsel konnte zunächst Fakhoury verkürzen, ehe Fassnacht den Endstand besorgte. Österreich trifft am 17. Juni in San Francisco auf Jordanien.

Der letzte Gegner des ÖFB-Teams in Gruppe J ist am 28. Juni Algerien. Die Afrikaner haben bei der Kaderbekanntgabe für eine Überraschung gesorgt. Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb kehrt in das algerische Fußball-Nationalteam zurück und wurde von Teamchef Vladimir Petkovic am Sonntag in seinen WM-Kader berufen. Algerien kann zudem wieder auf die beiden Offensivspieler Houssem Aouar und Amine Gouiri bauen. Oussama Benbot, der zu Jahresbeginn seinen Rücktritt erklärt hatte, soll helfen, die Probleme auf der Torhüterposition zu lösen.

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Bentaleb war schon 2014 bei der WM in Brasilien dabei, hat im Nationalteam aber immer wieder längere Zeit pausiert und war zuletzt im Oktober des Vorjahres im Kader. "Wir kennen ihn gut und er hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er in Form ist", begründete Petkovic die Nominierung des 31-jährigen Legionärs von Lille. So wie Bentaleb hatten auch Aouar und Gouiri den Afrika Cup zu Jahresbeginn verpasst, beide wegen Verletzungen. Torhüter-Sorgen Im Tor plagen Petkovic einige Sorgen. Algeriens eigentliche Nummer eins, Alexis Guendouz, wurde nach einer langwierigen Verletzungspause nicht berücksichtigt. Granada-Schlussmann Luca Zidane, der Sohn von Zinedine Zidane, erlitt im April einen Kiefer- und Kinnbruch, fliegt aber mit nach Amerika. Petkovic greift aber auch auf Benbot zurück. Der 31-Jährige hatte sich nach dem Afrika Cup über mangelnde Spielminuten beschwert und seine Nationalteam-Karriere für beendet erklärt, gibt aber nun sein Comeback.