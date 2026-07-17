„Besser als jedes Drehbuch“: Das steckt hinter dem Messi-Yamal-Foto

Der Fotograf des weltberühmten Badewannen-Bildes mit dem jungen Lionel Messi und Lamine Yamal als Baby ist fassungslos darüber, unter welchen Umständen sich die heutigen Fußballstars wiedertreffen. „Und nun gipfelt das Ganze in dem Finale zwischen Messi und Yamal. Das ist besser als jedes Drehbuch“, sagte Joan Monfort der Nachrichtenagentur AP, für die er als freiberuflicher Fotograf tätig ist. Er sei von professionellen Medien mit Anfragen nach den Fotos überschüttet worden.

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Gleichzeitig seien seine Bilder unzählige Male in den sozialen Medien und im Internet ohne Nennung der Quelle oder Vergütung verbreitet worden. Das Bild von Argentiniens Messi und Spaniens Lamine Yamal ist vor dem WM-Endspiel überall zu sehen: Lamine Yamal sitzt in einer kleinen Plastikwanne und wird vom damals 20 Jahre alten Messi gebadet. Bei dem inzwischen legendären Fotoshooting im Jahr 2007 war der Spanier erst ein paar Monate alt, Messi schon Profi beim FC Barcelona und in der argentinischen Nationalelf.

Lamine Yamals Mutter gewann Verlosung für Fotoshooting Die Bilder wurden für einen Wohltätigkeitskalender gemacht, auch das Kinderhilfswerk Unicef war beteiligt. Die UN-Organisation erinnerte nun noch einmal mit einem Social-Media-Post an die damalige Begegnung und teilte auch das Foto. Der Zufall wollte es, dass Lamine Yamals Mutter, die auf dem Kalenderfoto zu sehen ist, eine Verlosung unter Familien gewonnen hatte, die an der Aktion teilnehmen wollten. Sheila Ebana hat Yamal im Teenageralter, mit 16 Jahren, geboren. Sie ist jünger als Finalgegner Messi. Monfort hatte keine Erinnerung an die Fotos, bis Lamine Yamals Vater während der EM 2024 eines davon in den sozialen Medien veröffentlichte. Das Bild ging damals viral. Jetzt, da das WM-Finale bevorsteht, sei das Interesse an seinen Fotos sprunghaft angestiegen, sagte der Spanier: „Das hat weltweit für einen regelrechten Hype gesorgt und die Tatsache, dass das Finale in den USA stattfindet, hat dem Ganzen noch zusätzlichen Auftrieb gegeben.“

Dass das Finale in den USA stattfindet, hat dem Ganzen noch zusätzlichen Auftrieb gegeben. von Joan Monfort Fotograf des legendären Badewannen-Fotos