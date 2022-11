Iranisches Team bedankt sich bei Waliser Fans: "Fantastische Geste"

Irans Fußball-Team hat sich fĂŒr den Applaus der gegnerischen Fans aus Wales bei der Weltmeisterschaft in Katar bedankt. Auf Instagram zeigte der WM-Teilnehmer am Freitagabend ein Video, wo diese Szene nach dem Schlusspfiff in Al-Rajjan zu sehen ist. "Das Nationalteam des Iran bedankt sich fĂŒr diese fantastische Geste der sportlichen UnterstĂŒtzung, gezeigt von der einzigartigen roten Wand der Waliser nach dem Ende dieses Spiels", schrieb das Team Melli.