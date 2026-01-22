Es kann nur einen geben: Trump wird Fußball-WM-Pokal überreichen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump wird dem künftigen Fußball-Weltmeister nach dem Finale den goldenen Siegerpokal überreichen. Das kündigte FIFA-Chef Gianni Infantino bei einer Podiumsdiskussion zur WM in den USA, Kanada und Mexiko beim Weltwirtschaftsforum in Davos an. Er selbst und der Präsident des Co-Gastgebers würden die Siegerehrung am 19. Juli im Finalstadion von East Rutherford nahe New York vornehmen, sagte Infantino, ohne Trump namentlich zu erwähnen.

Inwiefern die Staats- und Regierungschefs der beiden anderen WM-Gastgeber Mexiko und Kanada, Claudia Sheinbaum und Mark Carney, in die Zeremonie involviert sein werden, blieb offen. Bei Fußball-Weltmeisterschaften ist die Teilnahme der Staatschefs an der Siegerehrung Tradition. 2022 war der Emir von Katar involviert. 2018 war Russlands Präsident Wladimir Putin beteiligt.