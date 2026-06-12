Italienische Medien berichten: Rangnick sagt dem AC Milan ab

Donald Trumps TV Sender Fox Sports hat bei dieser Fußball-WM in Sachen TV-Experten ein ordentliches Aufgebot. Thierry Henry, Peter Schmeichel, Chicharito und Zlatan Ibrahimovic lachten da am Donnerstag und Freitag in die Kamera. Während der Mexikaner Chicharito und Goalie-Legende Schmeichel das Eröffnungsspiel aus dem Aztekenstadion in Mexiko Stadt kommentierten, waren Henry und Ibrahimovic in Los Angeles im Einsatz, wo die US-Boys am Freitag gegen Paraguay in die Heim-WM starten.

Hat Ibrahimovic seinen Trip nach Los Angeles auch dazu genutzt, um Ralf Rangnick zu treffen, der mit dem ÖFB-Team 140 Kilometer nördlich von LA in Santa Barbara wohnt und am Donnerstag – so wie seine Spieler – einen freien Tag hatte? Zwei Gespräche Ibrahimovic fungiert als sportlicher Berater von AC-Milan-Eigentümer Gerry Cardinale. Das Duo wirbt seit über zwei Wochen um Österreichs Teamchef, der in Mailand Technischer Direktor werden soll. Zwei persönlichen Gespräche hat es bereits gegeben, eines davon in Wien. Dem Vernehmen nach wird es aber nichts mit Rangnick und den Rossoneri.