Besonders im Giuseppe-Meazza-Stadion avanciert Arnautovic zur Waffe für die Nerazzurri: In den vergangenen sieben Heimspielen, in denen er zum Einsatz kam, gelangen dem Wiener fünf Tore und zwei Assists.

Bayern fordern heimstarke Mailänder

Trotz derzeitiger Hochform dürfte der Routinier im heutigen Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen den FC Bayern München (21 Uhr/live Canal+) – das Hinspiel gewann Inter mit 2:1 – zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Die Bayern stehen indessen vor einer schweren Aufgabe: Inter ist daheim seit September 2024 ungeschlagen, konnte allerdings daheim noch nie gegen die Münchner gewinnen.

Während es für Arnautovic derzeit sportlich gut läuft, erlebt David Alaba eine schwierige Phase. Nach 13-monatiger Verletzungspause steht der ÖFB-Kapitän nach schwachen Leistungen in den spanischen Medien massiv in der Kritik. Ob er im Rückspiel (21 Uhr/ live Sky) gegen Arsenal in der Startelf stehen wird, ist fraglich.