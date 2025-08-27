Abgang in Graz: Meister Sturm verliert einen Leistungsträger
Der Schotte Max Johnston, Rechtsverteidiger von Sturm Graz, wechselt zu Derby County.
Nach der gescheiterten Qualifikation für die Champions League kehrt ein Leistungsträger dem SK Sturm Graz den Rücken. Rechtsverteidiger Max Johnston verlässt den österreichischen Meister und schließt sich Derby County an.
Der 21-jährige Schotte war im Sommer 2023 als Nobody vom FC Motherwell nach Graz gekommen. Inzwischen avancierte Johnston zum schottischen A-Teamspieler, im Trikot der Blackys absolvierte er 65 Spiele.
"Ich konnte mich hier als Fußballer und als Mensch weiterentwickeln, Titel mit diesem großartigen Verein holen und viele schöne Momente mit den besten fans Österreichs genießen. Jetzt ist die Zeit gekommen, weiter zu ziehen", sagte Johnston nach seinem Abschied.
Kommentare