Abgang in Graz: Meister Sturm verliert einen Leistungsträger

Nach der gescheiterten Qualifikation für die Champions League kehrt ein Leistungsträger dem SK Sturm Graz den Rücken. Rechtsverteidiger Max Johnston verlässt den österreichischen Meister und schließt sich Derby County an.

Der 21-jährige Schotte war im Sommer 2023 als Nobody vom FC Motherwell nach Graz gekommen. Inzwischen avancierte Johnston zum schottischen A-Teamspieler, im Trikot der Blackys absolvierte er 65 Spiele.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU / ERWIN SCHERIAU